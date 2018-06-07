Anaokullarına oyun parkuru yapıldı

Okul öncesi öğrencilere yönelik yapılan çalışma ile öğrencilerin trafik alışkanlığını küçük yaştan itibaren kazanması amaçlandı. Proje kapsamında okullara kazandırılan trafik alanı ile öğrencilerin okula olan ilgisi biraz daha artmış oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir yaptığı açıklamada, “Erken yaşlarda başlayan trafik eğitimi çocukların doğru ve güvenli davranış modellerini öğrenmesi, bunların benimsenip hayat tarzı haline getirilmesi açısından etkili olmaktadır. Bilgi ve beceriler ne kadar küçük yaşlarda öğrenilip uygulanılırsa o derece kalıcı olmaktadır” diye konuştu.