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07 Haziran 2018 16:30

Anaokullarına oyun parkuru yapıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, ‘Okullar Oyun Olsun, Çocuklar Oyuna Doysun’ SODES projesi kapsamında 10 okula trafik alanı oluşturularak 2 akülü araba ve trafik levha seti alımı ile yol parkuru çizimi yapıldı.

Anaokullarına oyun parkuru yapıldı

07 Haziran 2018 16:30


Okul öncesi öğrencilere yönelik yapılan çalışma ile öğrencilerin trafik alışkanlığını küçük yaştan itibaren kazanması amaçlandı. Proje kapsamında okullara kazandırılan trafik alanı ile öğrencilerin okula olan ilgisi biraz daha artmış oldu.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir yaptığı açıklamada, “Erken yaşlarda başlayan trafik eğitimi çocukların doğru ve güvenli davranış modellerini öğrenmesi, bunların benimsenip hayat tarzı haline getirilmesi açısından etkili olmaktadır. Bilgi ve beceriler ne kadar küçük yaşlarda öğrenilip uygulanılırsa o derece kalıcı olmaktadır” diye konuştu.




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