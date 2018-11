Anaokulu idarecilerinden belediyeye teşekkür

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'nun göreve gelmesinden sonra eğitim kurumlarından gelen taleplere anında cevap veren Adıyaman Belediyesi, her eğitim öğretim yılında okulların talepleri doğrultusunda bahçe düzenlemesi, bank ve çöp kovası gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

İhtiyaçları karşılanan okullardan bir tanesi olan Malazgirt Anaokulu idarecileri, okulun bahçesinin düzenlemesini ve peyzajını yapan Adıyaman Belediyesine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Okul Müdürü Mikail Çelik, okul yönetimi ve veliler adına hazırladığı plaketi Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu adına Başkan Yardımcısı Said Kutlu'ya takdim etti. Okul Müdürü Mikail Çelik, ihtiyaç duydukları her zaman yanlarında gördükleri Adıyaman Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya teşekkür etti. İl dışında olmasından dolayı programa katılamayan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu adına plaketi alan Belediye Başkan Yardımcısı Said Kutlu ise yaptığı konuşmada, Adıyaman Belediyesi olarak her zaman eğitime destek verdiklerini ve bundan sonra da bu desteklerinin süreceğini dile getirdi.

Programa İl Emniyet Müdürü Metin Alper, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu ve milli eğitim müdürlüğü idarecileri de katıldı.