Anaokulu öğrencileri adliyeyi gezdi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan Gölbaşı Anaokulu öğrencileri değerler eğitimi kapsamında adliyeyi ziyaret etti.

Gölbaşı Anaokulu Müdürü Buket Hayber, değerler eğitimi kapsamında adalet olgusunun ne anlama geldiğini öğrencilere anlatmak için öğrenciler ile Gölbaşı Adliye Sarayını gezdi.

Adliyede görev yapan personelin yaptığı işleri tanıtmak amacıyla adliyeyi gezen öğrencilere duruşma salonunda uygulamalı olarak yargılama yöntemleri anlatıldı.