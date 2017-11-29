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29 Kasım 2017 17:45

Anaokulu öğrencileri inovasyon merkezini gezdi

Adıyaman Malazgirt Anaokulu öğrencileri, inovasyon merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Anaokulu öğrencileri inovasyon merkezini gezdi

29 Kasım 2017 17:45


Okul Müdürü Mikail Çelik ve okul öğretmenleriyle birlikte İnovasyon Merkezini gezen Malazgirt Anaokulu öğrencileri, merkezde yapılan araç ve gereçleri tek tek inceleyerek bilgiler aldı. Öğrencilerin bu tür programlar kapsamında hem bilinçlendiğini hem de mutlu olduklarını dile getiren Okul Müdürü Mikail Çelik, “Amacımız minik öğrencilerimize uygulamalı ve teorik olarak birşeyleri öğretmektir. Oldukça faydalı bir gezi oldu. Bu tür etkinliklerimiz ve gezilerimiz devam edecek. Bizlerle yakından ilgilenen inovasyon merkezi yetkililerine ve görevlilerine sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.




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