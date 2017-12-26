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26 Aralık 2017 11:40

Anaokulu öğrencileri itfaiyecilik hakkında bilgi aldı

Adıyaman’ın Gülbahar Kreş ve Anaokulu öğrencileri, Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek itfaiyecilerin çalışmaları hakkında uygulamalı bilgi aldı.

Anaokulu öğrencileri itfaiyecilik hakkında bilgi aldı

26 Aralık 2017 11:40


SODES kapsamında hizmet veren Gülbahar Kreş ve Anaokulu öğrencileri, Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek, itfaiyecilerden yangından korunma yöntemleri hakkında uygulamalı bilgi aldı.


İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından karşılanan 30 minik öğrenciye yangın anında yapılması gerekenleri, yangını söndürme yöntemleri ve itfaiyecilerin çalışma şartlarını uygulamalı anlatan personel, miniklerin sorularını tek tek yanıtladı.


Uygulamalı eğitim sonunda İtfaiye Müdürlüğü personeli, minik misafirlerine çeşitli ikramlarda bulundu.




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