Animasyon film gösterimine yoğun ilgi

Çılgın Hırsız animasyon film gösterimine Sincik halkı ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 150 kişinin katılımıyla gerçekleşen gösterimde katılanların büyük beğenisini topladı. Film arasında çocuklara kek ve meyve suyu dağıtılarak keyifli bir gece geçirmeleri sağlandı. Çocukların ve ailelerin ilgisi ve talepleri doğrultusunda Ağustos ayında yeni bir sinema gösteriminin yapılması planlanıyor.

İlçe Halk Kütüphanesi Sorumlusu Sümeyra Uluçay “İlçe Halk Kütüphanesi olarak tüm halkımız ve öğrencilerimiz için çeşitli etkinlikler düzenleyerek Sincik’te kütüphane kullanım oranını artırmaya çalışıyoruz. Günümüzde kütüphanelerin sadece kitap alınan mekanlar olmadığını, bunun ötesinde bilginin, bilimin, hoşgörünün, tecrübelerin ve gönüllülüğün paylaşılabileceği sosyal mekanlar olduğunu ve daha sıcak bir kütüphane ortamı oluşturmak adına çeşitli sosyal aktivitelerle halkımızın dikkatini çekmeye çaba gösteriyoruz. Film gösterimi de çocuklarımız için dikkat çekici ve çok eğlenceli bir etkinlik oldu. Geçmişe nazaran artan kütüphane kullanım oranı gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle daha da artmaktadır. Hedefimiz Sincik genelinde bu oranı daha yükseklere çıkarmaktır.

Sincik İlçe Halk Kütüphanesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa organize edilen ve 1 Temmuz - 10 Ağustos arasında düzenlenen kitap okuma yarışmamız devam etmektedir. Yarışmaya İlkokul, Ortaokul ve Lise düzeyindeki tüm öğrenciler katılabileceklerdir. Kitap okuma yarışmasında belirlenen tarihler arasında en çok kitap okuyan ilkokul ve ortaokul düzeyinden 15 öğrenciye, lise düzeyinden 15 öğrenciye çeşitli ödüller verilecektir. Yarışmada kütüphaneye kayıtlı ve kütüphanede en çok vakit geçiren öğrenciler dikkate alınacaktır. Öte yandan yarışma için kitap okumaya gelen öğrencilerimizle çeşitli oyunlar oynayarak kütüphane sevgisini de aşılamaya çalışıyoruz. Kelime oyunları, bilmeceler, fıkralar, bulmacalar ile öğrencilerimizin hem keyifli bir yaz geçirmelerine hem de kütüphaneden faydalanmalarına katkı sağlıyoruz. Geleceğin nesli olan çocuklarımız ve gençlerimiz için kütüphaneler her türlü bilginin öğrenilebileceği ve öğretilebileceği bilgi merkezleridir. Bilgi sadece kitaplardan değil deneyimlerle de öğrenilir ve öğretilir. Bu yüzden kütüphane olarak her türlü etkinliği düzenlemeye, halkımızın ve öğrencilerimizin kütüphane olarak dikkatlerini çekmeye çalışıyoruz” diye konuştu.