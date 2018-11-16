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Anız yakan iki şahıs hakkında işlem yapıldı

Adıyaman’da, iki şahıs anız yaktıkları esnada jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Adıyaman'da, iki şahıs anız yaktıkları esnada jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Hacıhalil Köyünde 35 dönümlük arazide anız yakan Ö.Ü., isimli şahıs ile merkeze bağlı Yarmakaya Köyü yakınlarında kendisine ait 27 dönümlük arazide anız yakan A.A., isimli şahıs yakalandı. Devriye görevi esnasında anız yakarken yakalanan her iki şahıs gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Her iki şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin yapıldığı belirtildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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