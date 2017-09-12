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12 Eylül 2017 14:03

Anız yakanlara ağır para cezası geliyor

Adıyaman’da anız yangınlarının önlenmesi için arazisini yakan üreticiye, her dönüm için 500 TL para cezası kesilmesi kararı alındı.

Anız yakanlara ağır para cezası geliyor

12 Eylül 2017 14:03


Adıyaman Belediyesi Meclisi, Adıyamanlıların yaz mevsimlerinde hasat döneminden sonra yaşadıkları en önemli sorunlardan bir tanesi olan anız yakılmasının önüne geçmek amacıyla önemli kararlar aldı. Şehirde anızı olan ürün ekiminin yasaklanması ile ilgili teklifi görüşen meclis üyeleri, oy birliğiyle şehir imar planı sınırları içerisinde arpa ve buğday gibi anızı olan ürün ekiminin yasaklanması, yasağa uymayanlar cezalandırılacak. Arazisini yakan üreticiye, dönüm başına 500 TL para cezası kesileceği belirtilen açıklamada, "Belediye meclisimizde yapılan oylama sonunda, halkımızın can ve mal güvenliği ile canlı türlerine verilen zararlardan dolayı yürürlükte olan şehir imar planı sınırları içerisinde arpa ve buğday gibi anızı olan ürün ekiminin yasaklanması, yasağa uymayanlardan ekili alanının dönümünden 250 TL, anızın yakılması halinde ise yakan tarla sahibinden müteselsilsen her dönüm için 500 TL ceza alınması oy birliğiyle kabul edilmiştir” ifadeleri yer aldı.




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