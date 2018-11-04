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Anız yangını bağ evine sıçramadan söndürüldü

Adıyaman’da, yaşanan anız yangını civarda bulunan bağ evine sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Adıyaman'da, yaşanan anız yangını civarda bulunan bağ evine sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kömür Beldesi yolu üzerinde bulunan boş bir arazide bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevrede bulunan arazilere de sıçrayarak devam etti. Anız yangınının bir süre sonra çevrede bulunan bir bağ evine yaklaştığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede yapmış olduğu çalışmalar neticesinde yangın bağ evine sıçramadan söndürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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