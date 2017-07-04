Anız yangını bahçeye sıçradı traktör kül olmaktan son anda kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Besni İlçesi Çat Mahallesi Karadayılar Sokak yakınlarında bilinmeyen nedenlerden dolayı anız yangını meydana geldi. Çıkan anız yangını kısa sürede Ramazan Lenger’e ait ikametin bahçesine sıçradı. Alevlerin bahçeye sıçramasıyla birlikte durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Besni Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. İtfaiye ekiplerinin yapmış olduğu başarılı çalışmalar neticesinde bahçede park halinde bulunan 76 AF 153 traktör ise kül olmaktan son anda kurtarıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.