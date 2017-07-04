Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 10:39

Anız yangını bahçeye sıçradı traktör kül olmaktan son anda kurtarıldı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana gelen anız yangını bir ikametin bahçesine sıçrarken park halindeki alev alan traktör ise itfaiye ekipleri tarafından kül olmaktan son anda kurtarıldı.

Anız yangını bahçeye sıçradı traktör kül olmaktan son anda kurtarıldı

04 Temmuz 2017 10:39


Edinilen bilgiye göre, Besni İlçesi Çat Mahallesi Karadayılar Sokak yakınlarında bilinmeyen nedenlerden dolayı anız yangını meydana geldi. Çıkan anız yangını kısa sürede Ramazan Lenger’e ait ikametin bahçesine sıçradı. Alevlerin bahçeye sıçramasıyla birlikte durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Besni Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. İtfaiye ekiplerinin yapmış olduğu başarılı çalışmalar neticesinde bahçede park halinde bulunan 76 AF 153 traktör ise kül olmaktan son anda kurtarıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
43
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    43°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    42°C
  • Perşembe
    Sıcak
    42°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :02:58
  • Güneş :05:03
  • Öğle :12:42
  • İkindi :16:35
  • Akşam :20:00
  • Yatsı :21:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!