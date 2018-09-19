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Anız yangını büyümeden söndürüldü

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde gece saatlerine çıkan anız yangını büyümeden itfaiye tarafından söndürüldü.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde gece saatlerine çıkan anız yangını büyümeden itfaiye tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Harmanlı Beldesi yolu mezarlık yanında bulunan açık alanda gece saatlerinde alevler çıktığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.


Soğutma işleminin ardından yangının kim ya da kimler tarafından çıkartıldığı araştırılıyor.

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