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05 Ağustos 2018 10:00

Anız yangını paniğe neden oldu

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Çilboğaz ve Tilek Köyü arasında çıkan anız yangını paniğe neden oldu.

Anız yangını paniğe neden oldu

05 Ağustos 2018 10:00


Edinilen bilgiye göre, tarlalarındaki anızı yakarak temizlemek isteyen bazı köylüler, yangının büyümesi sonucu yangını kontrol edemeyerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı. Çilboğaz köyünden Tilek köyüne kadar olan yaklaşık 15 dönüm alanın yanmasına sebep olan yangın, rüzgarında etkisi ile yaklaşık 7 saatte kontrol altına alındı.


Yangın esnasında bahçe ve tarlalarda bulunan fıstık, badem ve zeytin ağaçlarının bir kısmı tamamen yandı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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