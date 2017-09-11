Anız yangını tütünlere sıçramadan söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman-Malatya il sınırı Kasımlar köyü yakınlarında bulunan bir arazide anızların tutuşmasıyla çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede etraftaki otlara sıçradı. Kısa sürede yayılan alevler, tütünlerin kurutulduğu iskelelerin bulunduğu yöne doğru ilerlemeye başladı. Sarıkaya ve Kasımlar köyü sakinleri bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan ise itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri ile köylülerin yaptığı müdahaleler sonucunda alevler iskelelere sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.