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11 Eylül 2017 15:17

Anız yangını tütünlere sıçramadan söndürüldü

Adıyaman-Malatya il sınırındaki köyde meydana gelen anız yangını tütünlere sıçramadan itfaiye ekipleri ve köylüler tarafından söndürüldü.

Anız yangını tütünlere sıçramadan söndürüldü

11 Eylül 2017 15:17


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman-Malatya il sınırı Kasımlar köyü yakınlarında bulunan bir arazide anızların tutuşmasıyla çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede etraftaki otlara sıçradı. Kısa sürede yayılan alevler, tütünlerin kurutulduğu iskelelerin bulunduğu yöne doğru ilerlemeye başladı. Sarıkaya ve Kasımlar köyü sakinleri bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan ise itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri ile köylülerin yaptığı müdahaleler sonucunda alevler iskelelere sıçramadan söndürüldü.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.




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