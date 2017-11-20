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20 Kasım 2017 18:10

ANKA temel personel eğitim programı sona erdi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünde görev yapan personele ANKA Temel Personel Eğitim programı verildi.

ANKA temel personel eğitim programı sona erdi

20 Kasım 2017 18:10


Düzenlenen eğitim sonrasında katılımcılara Aile ve Sosyal Politikalar Adıyaman İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen tören ile katılım belgesi verildi. Dağıtım törenine Adıyaman Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, il müdür yardımcıları, şube müdürü, kuruluş müdürleri ve çok sayıda personel katıldı.


Adıyaman Vali Yardımcısı Ayhan Akpay yaptığı konuşmada, ANKA Temel Personel Eğitim Programının etkin bir şekilde uygulanmasının kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan çocuklara hizmet veren tüm personelin bu eğitimi almaları inanıyorum ki önümüzdeki süreçte faydalı olacağını ifade etti.


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen eğitimlerin personelin kişisel gelişimine katkı sağladığını belirten Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, “Yaklaşık 100 kişinin katılımıyla 4 gün süren eğitimlerimiz oldukça verimli geçti. Hizmet içi eğitim, çalışma yaşamı süresince devam ederek çalışma yaşamının bir sürecini oluşturmaktadır, bu açıdan eğitimi çok önemsiyoruz. Adıyaman da 5 gün boyunca devam eden eğitimlerimizin sonucunda belge dağıtım törenimize katılan Vali Yardımcımız Ayhan Akpay başta olmak üzere; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın uzman Eğitici personellerine teşekkür ediyorum” dedi.




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