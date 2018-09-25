Antrenörlere ilk yardım eğitimi verildi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen eğitimlerde antrenörlere maç sırasında ya da yapılan spor faaliyetlerinde ortaya çıkacak sakatlanma yada benzeri sağlık sorunlarına ilk müdahale konusunda eğitimler verildi.

“Spor kadar sağlık da bizim için çok önemli” diyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş düzenlenen ilk yardım eğitimleri ile ilgili, “Sporcularımızın faaliyetler veya karşılaşmalar esnasında karşılaşabilecekleri olumsuz durumlara müdahale edilmesi çok önemlidir. Kaza anında yaralıya yapılacak müdahaleler, kanamalarda ilk müdahale, yanma, donma veya boğulma anında ilk yardım bilgileri eğitmenler tarafından uygulamalı olarak anlatıldı. Spor müsabakalarında sıkça karşılaşılan kırılma, burkulma ve çıkık gibi durumlarda antrenörlerin acil mücadele halinde neler yapabileceği de uygulamaları ile gösterildi. Biz yeni eğitim yılı içerisinde başlayacak olan okul sporları ve diğer müsabakalarda ortaya çıkabilecek yada antrenmanlarda oluşabilecek sağlık sorunlarına ilk anda müdahale edilmesi konusunda bütün antrenörlerimize eğitim veriyoruz. Çünkü spor kadar sporcu sağlığı da bizim için çok önemli. Bize bu konuda destek olan İl Müdürlüğümüze ve görevli personellerimize de teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.