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02 Temmuz 2018 09:05

Araç ile ağaç arasına ayağı sıkıştı

Adıyaman merkez Ali Dağı Ormanlık alanda araç ile ağaç arasında ayağı sıkışan kişiyi ekipler kurtardı.

Araç ile ağaç arasına ayağı sıkıştı

02 Temmuz 2018 09:05


Edinilen bilgiye göre, 02 AEE 053 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Taylan Doğan park ettiği aracın el frenini çekmeyi unuttu. Araçtan indikten sonra aracın hareket ettiğini gören sürücü, seyir halindeki araca binerek el frenini çekmek istedi. Araca bindiği esnada bir ayağı dışarıda olan Taylan Doğan el frenini çekemeden, ağaç ile araç arasına ayağı sıkıştı.


Çevredeki vatandaşlar durumu fark edince 112, itfaiye ve AFAD ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri ağaç ile araç arasına sıkışan bacağı sıkıştığı yerden çıkarttı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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