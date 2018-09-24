Araçlarda kış bakımları başladı

Oto tamircisi Mahmut Berk, soğuk havalarda en çok dikkat edilmesi gereken konunun antifriz olduğunu dile getirerek, antifriz'in ölçülmesi gerektiğini anlattı. Periyodik bakımların da yapılması konusunda hatırlatmada bulunan Mahmut Berk, “Kışı rahat geçirmek için araçlarda mutlaka kış bakımları yapılmalı. Öncelikle antifriz derecesinin ölçülmesi gerekiyor. Daha sonra ise motorun periyodik bakımları yapılmalı. Yağ değişimi, yağ, hava, mazot ve yakıt filtreleri değiştirilmeli. Özellikle mazot filtresinde kışın soğuk havalarda biriken sular donar ve aracı olumsuz derecede etkiler. Bu nedenle mutlaka araçların içerisinde antifriz olmalıdır. Kışın olan kazaların temelinde buzlanma, yolun durumuna göre önlem almamak ve araçlarımızı kışa hazırlanmamak başta gelmektedir. Bunun için kış lastiği takılmalı, çekici halat, zincir bulundurulmalı, fren, direksiyon, şanzıman, diferansiyel ile motorun yağ bakımı yapılmalıdır. Ayrıca, akülere asit, radyatörlere antifriz biran önce konulmalıdır. Balatalar, silecekler, diskler, elektronik aksam, kalorifer-klima sistemi kısaca araçtaki bütün mekanizmalar gözden geçirilerek kışa hazır hale getirilmelidir” diye konuştu.