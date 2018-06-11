Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi ile Alt Yapı Temel Atma Töreni gerçekleştirildi.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi ile 36 köyün alt yapı temel atma töreni düzenlendi.

Törene TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Besni Kaymakamı Ahmet Gençer, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, AK Parti Milletvekili Adayı Yakup Taş ve çok sayıda davetli katıldı.

Proje kapsamında Besni ilçesine bağlı Akyazı, Alişar, Aşağısöğütlü, Balka, Beşir, Beşyol, Bostancık, Çakırhöyük, Çamuşlu, Çomak, Dikilitaş, Dörtyol, Geçitli, Hacıhalil, Hasanlı, Karageçi, Kargalı, Kesecik, Kesmetepe, Kızılin, Kızılkaya, Konuklu, Kutluca, Ören, Sarıkaya, Sayören, Tekağaç, Topkapı, Üçgöze, Yazıbademce, Yazıbeydilli, Yazıkarakuyu, Yazıyalangoz, Yemlice, Yeniköy ve Yoldüzü köylerinin alt yapısı yapılacak.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın yaptığı konuşmada, “Birileri yıkmak için temel kazıyor. Hizmet gelmesin diye çukur kazıyor, çukur siyaseti yapıyor. Biz halkımızın ayağına en iyisini götürmek için, en kalitelisini sunmak için, halkımızı en iyi şartlarda yaşamak ve yaşatmak için temeller kazıyoruz. İşte çukur siyasetini yapanları görüyorsunuz. Kendi açtıkları çukurlarda, hendeklerde boğuldular. Bu anlamda bu ülkenin birliğine dirliğine kasteden her kim olursa olsun, adı sanı ne olursa olsun bütün terör örgütlerine de aynı şekilde, aynı kararlılıkla hamdolsun millet olarak da devlet olarak da kararlı bir mücadele sürdürüyoruz. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bu hainlere karşı gereken cevabı veriyoruz” diye konuştu.

Diğer konuşmacıların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.