Arif Behiş Ağaç İşleri Odası Başkanlığına adaylığını açıkladı

Üyesi bulunduğu odaya başkan adayı olmaktan büyük onur duyduğunu belirten Arif Behiş, başkanlığa seçileceği halinde oda olarak Adıyaman mobilya sektörünü hakkettiği yere getirmek ve yurt genelinde söz sahibi yapabilmek için ekibiyle gereken gayret ve çabayı göstereceğini vurguladı.

Sektörde yaşadıkları sıkıntıları en asgari seviyeye çekmek için gayret göstereceklerini belirten Arif Behiş, “Esnafımızla birlikte sürekli istişare halinde olup sitemiz ve bize bağlı esnaf arkadaşlarımızın pazarını arttırmak için çalışmalar yapacağız. Ata mesleğimiz olan marangoz ve mobilya mesleğimizi daha güzel şartlara getirmek için imkanlarımızı seferber edeceğiz. Esnaf arkadaşlarımızın desteğiyle altından kalkamayacağımız hiçbir şey yoktur. Ustalarımızdan edinmiş olduğumuz tecrübe, mesleğini seven bir usta olarak odamızın ve esnafımızın hizmetkarı olmak için adayız. Destek esnafımızdan, hizmet bizden” ifadelerini kullandı.

Oda başkanlık çalışmasını yoğun bir şekilde sürdüren Arif Behiş, kendisiyle birlikte hareket eden esnaflarla istişare toplantısı yaparak esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.