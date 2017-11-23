Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 18:03

Arif Behiş Ağaç İşleri Odası Başkanlığına adaylığını açıkladı

Yaklaşık 25 yıldır Adıyaman Mobilyacılar Sitesinde esnaflık yapan Arif Behiş yapılacak olan Ağaç İşleri odası Başkanlık seçiminde aday olduğunu açıkladı.

Arif Behiş Ağaç İşleri Odası Başkanlığına adaylığını açıkladı

23 Kasım 2017 18:03


Üyesi bulunduğu odaya başkan adayı olmaktan büyük onur duyduğunu belirten Arif Behiş, başkanlığa seçileceği halinde oda olarak Adıyaman mobilya sektörünü hakkettiği yere getirmek ve yurt genelinde söz sahibi yapabilmek için ekibiyle gereken gayret ve çabayı göstereceğini vurguladı.


Sektörde yaşadıkları sıkıntıları en asgari seviyeye çekmek için gayret göstereceklerini belirten Arif Behiş, “Esnafımızla birlikte sürekli istişare halinde olup sitemiz ve bize bağlı esnaf arkadaşlarımızın pazarını arttırmak için çalışmalar yapacağız. Ata mesleğimiz olan marangoz ve mobilya mesleğimizi daha güzel şartlara getirmek için imkanlarımızı seferber edeceğiz. Esnaf arkadaşlarımızın desteğiyle altından kalkamayacağımız hiçbir şey yoktur. Ustalarımızdan edinmiş olduğumuz tecrübe, mesleğini seven bir usta olarak odamızın ve esnafımızın hizmetkarı olmak için adayız. Destek esnafımızdan, hizmet bizden” ifadelerini kullandı.


Oda başkanlık çalışmasını yoğun bir şekilde sürdüren Arif Behiş, kendisiyle birlikte hareket eden esnaflarla istişare toplantısı yaparak esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
12
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    10°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    10°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç