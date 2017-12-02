Arslan: "Engelli nüfusun çoğalması kaygıları arttırmaktadır"

İnsanlık tarihi ile birlikte ortaya çıkan engelliliğin, toplumda devam eden dezavantajlı bir durum olduğunu söyleyen Başkan Arslan, tarihin değişik dönemlerinde engellilere yönelik farklı uygulamalar yapıldığını dile getirdi.

Başkan Arslan, “Zaman zaman engelliler veya aileleri toplumun diğer üyeleri tarafından ötelenmiş ve dışlanmış, bazen de bu duruma acıma duygusu ile yaklaşılmıştır. Zaman zamanda engellilerin topluma entegre olabilmeleri için farklı projeler üretilmiştir. Engelli nüfusun çoğalması bu alandaki kaygıları arttırmaktadır. Çünkü nüfusların yaşlanması ve yaşlı insanların engelli hale gelme riskinin yüksek olması ile birlikte kronik sağlık sorunlarının da küresel olarak artış göstermesi engelli nüfusun artmasına neden olmaktadır. Dünya çapında engelli olmayan insanlara kıyasla engelli insanlar daha olumsuz sağlık durumuna, daha düşük eğitim başarısına ve iktisadi katılıma, bunun yanında daha yüksek yoksulluk oranlarına sahiptirler. Birçok insanın varlığına alıştığı ve kolaylıkla ulaşabildiği sağlık, eğitim, istihdam, ulaşım ve bilgi edinme gibi hizmetlere erişimde, engelli insanların birtakım bariyerlerle karşılaşması bu farkları kısmen açıklayabilir” dedi.

Başkan Arslan, “Biz Anadolu Sakatlar Derneği olarak Adıyaman ve ilçelerinde yaşayan engelli kardeşlerimizin sosyal, kültürel, ekonomik, eğitim ve sağlıktan kaynaklanan sorunları ve bu sorunlara karşı alınabilecek tedbirler üzerine çeşitli araştırmalar yaptık. Ulaşılan sonuçların engelli kardeşlerimizin sorunlarını belirlemeye ışık tutması açısında önemlidir. Araştırma kapsamında 163 engelli ve aileleri evlerinde ziyaret edilerek yada derneğimize ziyaretlerinde sorulan sorularla anket ve mülakat uygulanmıştır. Bu kapsamda engellilerimizin topluma etkin katılımının sağlanması fiziksel, sosyal, ekonomik ve davranışsal engellerle karşılaşmalarının önlenmesi, kendilerine ve ailelerine devletin verebileceği katkıların belirlenmesi ve psiko-sosyal destek hizmetlerinin arttırılmasına önem verilmesi gerektiği varsayımından hareket edilmiştir. Engelli bireyler ve ailelerine yapılan ekonomik yardımlar, onların sağlıklı bir yaşam sürmeleri ve mutlu olmaları için yeterli olmamaktadır. Bunun yerine Sosyal hayata katılmak, ekonomik ve iş gücü olarak da katkıda bulunmak toplumun diğer bireyleri tarafından değer atfedilmek istemektedirler. Bu araştırma ile engellilerin bu tür sorunlara nasıl yaklaştıkları ve beklentileri üzerinde durulmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle engelli kardeşlerimizin önündeki tüm engellerin ortadan kalktığı günleri hep beraber görebilme ümidiyle, engellilerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve engelsiz bir dünya diliyor, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyorum" dedi.