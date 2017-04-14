Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

Geçtiğimiz hafta Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi 1858 Nolu Sokakta Bahattin Şahin’e ait 02 FY 906 plakalı motosiklet çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma ile hırsızlık şüphelisi Yakup B’yi ikametinde yakaladı. Şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri ayrıca yaptıkları yaya devriyesinde durumundan şüphelendikleri Mustafa B.isimli şahsın üst aramasında 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Merkez Sitilce mevkiinde bulunan atış poligonu civarında polis ekipleri Muhammet Ö. isimli şahsın yapılan üst aramasında 5 gram esrar maddesi ele geçirildi.