Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 17:05

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayını aydınlatırken, şüpheli şahısların üzerinden silah ve uyuşturucu madde buldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

14 Nisan 2017 17:05


Geçtiğimiz hafta Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi 1858 Nolu Sokakta Bahattin Şahin’e ait 02 FY 906 plakalı motosiklet çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma ile hırsızlık şüphelisi Yakup B’yi ikametinde yakaladı. Şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Polis ekipleri ayrıca yaptıkları yaya devriyesinde durumundan şüphelendikleri Mustafa B.isimli şahsın üst aramasında 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.


Merkez Sitilce mevkiinde bulunan atış poligonu civarında polis ekipleri Muhammet Ö. isimli şahsın yapılan üst aramasında 5 gram esrar maddesi ele geçirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:02
  • Güneş :05:45
  • Öğle :12:38
  • İkindi :16:19
  • Akşam :19:10
  • Yatsı :20:41
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!