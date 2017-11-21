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21 Kasım 2017 12:04

ASDEP Besni proje ekibi Kaymakam Gencer ile bir araya geldi

Adıyaman’ın Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan ve Kurum Müdür Yardımcısı Hasan Sabak ile ASDEP Besni ekibi Besni Kaymakamı Ahmet Gencer’i makamında ziyaret ederek, yürütülen proje hakkında bilgilendirmede bulundu.

ASDEP Besni proje ekibi Kaymakam Gencer ile bir araya geldi

21 Kasım 2017 12:04


1 Kasım 2017 tarihinde başlatılan ve ilk etapta Dumlupınar ve Yenibesni Mahallesinde uygulanmaya başlanan Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) projesi kapsamında proje ekibi, 15 günlük süre zarfında 325 haneyi ziyaret etti. Proje ekibi, evde olan ve görüşme talebini kabul eden 166 hane ile görüşmeler yaparak görüşmeler sonucunda 17 aile ihtiyaç duyulan kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ahmet Gencer, "Hedefimiz Besni’deki tüm hanelerimizi ziyaret ederek, ihtiyaç sahibi aile ve bireylere gerek yönlendirme, gerekse sorunların tespiti, çözümü ve rehberlik noktasında, kamunun hizmet ve desteklerini Besni halkı ile buluşturmak amacı güden ASDEP Besni ekibine teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.




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