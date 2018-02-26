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26 Şubat 2018 15:24

Askere gözyaşı döken dedelere Türk bayrağı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Afrin’e giden askeri sevkıyat sırasında gözyaşı döken 61 yaşındaki Şıho Demirel ile 75 yaşındaki Hasan Öztük’ü ziyaret ederek Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim verildi.

Askere gözyaşı döken dedelere Türk bayrağı

26 Şubat 2018 15:24


Ziyarete İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy’un yanı sıra Besni İlçe Jandarma ve Garnizon Komutanı Binbaşı Ferhat Aydın, Besni Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan, Besni Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mitat Songur ve vatandaşlar katıldı. Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve beraberindekiler, ilk olarak Çomak Köyünde ikamet eden Şıho Demirel’i ziyaret etti. Şıho Demirel ve köylülerle bir süre sohbet eden Albay Atasoy, askeri sevkiyat esnasında gözyaşı döken Şıho Demirel’e Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim takdim etti. Albay Atasoy ve beraberindekiler daha sonra Besni merkezde ikamet eden Hasan Öztürk’ü evinde ziyaret etti. Hasan Öztürk ise karşısında askerleri görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Komutanlara ve beraber gözyaşı döktüğü Şıho Demirel’e sarılarak ağlayan Hasan Öztürk, “Askerlerimiz Besni’den geçerken elim kolum bağlandı. Otobüsü durdurmaya çalıştım, binip gidecektim, koymadılar, bizi almadılar. Allah’ım askerlerimize yardım eyle, Allah’ım sen ordumuza yardım eyle. Askerlerimiz gidiyor, benim içim cız ediyor. Askerlerimize kurbanım. Askerlerimiz ne zaman rahat etti ki bugünde rahat etsin. Onlar bizim için çalışıyorlar. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim" dedi. Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ise Şıho Demirel ile Hasan Öztürk’ün Afrin’e doğru yola çıkan 70 Mehmetçiğin Besni’den geçişi sırasında sevinç gözyaşı dökmelerinin kendilerini duygulandırdığını söyleyerek, “2 amcamızın da göstermiş oldukları destek bizi gururlandırdı. Aynı zamanda Besni halkının tamamı müthiş bir teveccühte bulunarak, askerine, ülkesine, milletine vermiş olduğu desteği gözlerimizle görerek şahit olduk. Amcalarımın şahsında JÖH bölüğümüzü uğurlarken eşi benzeri görülmemiş sevgi seli ve duyarlı davranışları nedeniyle Besni Halkına teşekkür ediyorum. Bizlere destek vererek bizlerle beraber oldular. Biz bu destekleri yanımızda hissettikçe çok daha büyük işler başaracağımıza inanıyoruz. Bu gayretimizi daha da artırıyor. Vatanı bölmek ve parçalamak isteyen unsurlara ve teröristlere karşı hem yurt içinde hem de yurt dışında her türlü mücadeleyi sürdürerek başarılı olacağız ve onları yok edeceğiz. Şıho Demirel ve Hasan Öztürk amcalarımıza da çok teşekkür ediyorum. İçten gelerek bizi destekleyerek bizimle beraber oldular. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.




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