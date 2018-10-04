Askerlikten sonra da bağları koparmadılar

1986 yılında İstanbul'un Kağıthane semtinde bulunan Levazım Maliye Okulu Er Eğitim Taburu'nda askerlik yapan 25 kişi yıllar sonra buluşmayı sürdürüyor. Asker arkadaşlar Kayseri ve Adıyaman'ın ardından bu yıl ise Gaziantep'te buluştu. Hanifi Kaya ve Kadir İmam'ın öncülüğünde bir araya gelen asker arkadaşlar eski günleri yad ederken, Gaziantep'i gezdi. Gaziantep'te bulunan hayvanat bahçesini gezen asker arkadaşlar, bu buluşmaları her yıl yaparak gelenekselleştireceklerini ifade etti.

Türkiye'nin değişik illerinden gelen ve 2 gün boyunca Gaziantep'i gezen asker arkadaşlar bol bol hasret giderdi.

Hanifi Kaya, buluşmaları değişik illerde yaptıklarını ve bundan sonrada bu buluşmaları yapacaklarını dile getirdi.

Kadir İmam ise ‘Asker Arkadaş Buluşmaları' adı altında gerçekleştirdikleri etkinliğe katılanların çok memnun olduğunu ifade etti.