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28 Haziran 2017 18:26

ASKİM bayramda da durmadı

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne (ASKİM) bağlı ekipler, Ramazan Bayramı süresince şehrin birçok noktasında çalışmalarına devam etti.

ASKİM bayramda da durmadı

28 Haziran 2017 18:26


Şehrin altyapısı ile ilgili önemli çalışmalara imza atan ASKİM, Ramazan Bayramı süresince de çalışmalarına ara vermeden devam etti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, bayram süresince il merkezinde meydana gelen arızaların hızlı bir şekilde onarıldığını dile getirdi.


Yetkililer, “Yıl boyunca şehrin dört bir noktasında altyapı çalışması yapan ekiplerimiz, yaz mevsiminin gelmesiyle birbirinden önemli projeleri hayata geçirmeye başladı. Ramazan ayı boyunca devam eden çalışmalar Ramazan Bayramında da devam etti. Bayram süresince şehrin muhtelif yerlerinde meydana gelen arızalara hızlı bir şekilde müdahale edip onaran ekiplerimiz, vatandaşımız mağduriyetinin minimuma indirdi” şeklinde konuştu.




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