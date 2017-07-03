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03 Temmuz 2017 16:07

ASKİM ekipleri çalışmalarına hız verdi

Adıyaman Belediyesinin şehrin 30 yıllık altyapı sorununu ortadan kaldırmak için başlattığı çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

ASKİM ekipleri çalışmalarına hız verdi

03 Temmuz 2017 16:07


Adıyaman’da 30 yıldır yenilenmeyen altyapıyı yenilemek için büyük bir çalışma başlatan Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, Atatürk Bulvarı, Sakarya Caddesi, Eski Kahta Caddesi ve Şeker Caddesinde yürütülen altyapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.


Milyon TL’lik altyapı yatırımları çerçevesinde Sakarya Caddesinde bin 500 metre kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yenileme çalışmalarına başlayan ekipler, Atatürk Bulvarındaki çalışmalara da ara vermeden devam ediyor.


Atatürk Bulvarı ve Sakarya Caddesindeki çalışmaların yanı sıra Eski Kahta Caddesi ve Şeker Caddesinin Kuzeyinde de altyapı çalışmalarına başlayan ekipler, tek hedeflerinin kısa süre içerisinde Adıyaman’da altyapı sorununu ortadan kaldırmak olduğunu söylediler.




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