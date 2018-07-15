Aslan’dan 15 Temmuz açıklaması

Yıldönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Başkan Aslan, millet basiretiyle, ferasetiyle ve cesaretiyle destan yazıldığını kendi mukadderatı üzerine oynanan kalleş planları boşa çıkardığını ve milletin zaferi olan 15 Temmuz Destanını asla unutmayacaklarını söyledi.

Aslan, “15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin birlik, bütünlük ve beraberliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan alçak Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi sonrası milletimizin önüne çıkabilecek her türlü engel ve zorluk karşısında dimdik durarak, canıyla kanıyla kazandığı şanlı kahramanlık zaferiyle adını Türkiye tarihine altın harflerle kazıdı. Türkiye’yi işgale yeltenen, demokrasiyi ortadan kaldırmak isteyen vatan hainlerine karşı millet tarih yazdı. 15 Temmuz gecesi millet devletine ve geleceğine sahip çıktı. İlki geçen yıl yapılan 15 Temmuz’un birinci yıl anma törenleri çok önemliydi. 15 Temmuz’un iki önemli ayağı var. Bincisi millet iradesine, bağımsızlığımıza, demokrasimize dönük bir saldırı niteliğinde olması bir diğeri de devleti ele geçirmek için harekete geçmiş kanlı terör örgütünün bir saldırısı olması. Bizim öncelikli olarak millet olma duygumuzun korunması gerekiyordu. Bu anlamda bu süreç çok kıymetliydi. 15 Temmuz’un ortaya çıkarttığı en büyük etken her kesimde oluşan toplumsal mutabakat zemini ve ilk kez bir siyasilerin milleti ile beraber darbeye direnmesi ve püskürtmesi oldu. 15 Temmuz gecesi bütün Türkiye millet olma duygusuyla kuşandı. Cesur, namuslu, merhametli, onurlu insanların ülkesidir Türkiye. Bu yüzden 15 Temmuz takvimlerde bir tarih değil bu ülkenin anlamını kalbimize bağlayan bir mühürdür, bir şahlanıştır. O gecenin kahramanları aziz şehitlerimizi de, darbeci hainleri de asla unutmayacağız. 15 Temmuz ezanı susturmayan, bayrağı yere düşürmeyen ve vatanı böldürmeyen aziz Türk Milletinin kahramanlık destanıdır. Ne 15 Temmuz’daki alçak darbe girişiminin, ne de o gece elde ettiğimiz muhteşem zaferin unutulmasına ve unutturulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.