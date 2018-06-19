ASP elemanları binlerce aileyi dinledi

“İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” sözünün Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünde vücut bulduğunu dile getiren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, geniş bir kitleye hitap ettiklerini kaydetti.

Fehmi Çelik, yılın 12 ayında vatandaşa hizmet verdiklerini ancak Ramazan Ayında belirli bir program dahilinde hitap ettikleri kesime yönelik ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, “Adıyaman’da biz evde bakım hizmeti alan 6 bin 700 vatandaşımız var. Bunlar bakıcısıyla beraber 14 bin gibi bir sayıya denk geliyor. Biz sadece evde bakım hizmeti verip onları kendi hallerine bırakmıyoruz. Onları ziyaret edip daha fazla neler yapabiliriz, verdiğimiz hizmet amacına ulaşıyor mu diye yerinde görüyoruz. Uzman ekiplerimiz bir planlama çerçevesinde ev ev, hane hane geziyorlar.

Sosyal ekonomik destek dediğimiz ekonomik durumu belli bir gelirin altında olan vatandaşlarımıza Bakanlık olarak hizmet veriyoruz. Adıyaman’da bin 250 çocuğumuza sosyal ekonomik destek de bulunuyoruz. Biz bu yavrularımızı bu çocuklarımızı sıcak yuvalarında aileleriyle birlikte olmaları için destekliyoruz. Ramazan ayında yine şehit ve gazilerimizin ailelerini ziyaret ettik. Bu ziyaret ettiğimiz kesimlerle ilgili olarak yapmamız gereken, sormamız gereken hizmetlerle ilgili olarak eksikleri görme fırsatımız oldu. Yapmamız gerekenleri daha net bir şekilde görmemizi sağladı. Adıyaman’da 7 bin 750 aileyi ziyaret etmeyi hedefliyorduk. Ramazan ayı boyunca bunların tamamını gerçekleştiremedik. Evde olmayanlar olduğu için 7 bin 400 tanesini ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin taleplerinin not aldırarak, bizde bu talepleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlara iletiyoruz. Seferberlik ruhu ile çalışıyoruz” dedi.

Sosyal ekonomik desteklerle ilgili olarak ise Çelik, “Sosyal destek yardımlarımız her yıl artarak devam ediyor. 2007 yılında 210 kişiye toplamda 283 bin lira yardım yapılmışken, 2017 yılında 6 bin 806 vatandaşımıza 79 milyon 650 bin TL’lik yardım yapılmıştır. Bu yardımlar ağır engelli olup da bir başkasının yardımı ile hayatını sürdüren kişilere yapılan yardımlardır. Bu sayede engellilerimiz daha rahat ve huzurlu, daha konforlu bir bakım alma fırsatı buluyor.

2002 yılında sosyal ekonomik destek ile ilgili 52 bin TL’lik yardım yapılırken, 2017 yılında 48 milyon 500 bin TL yardım yapmıştır. Bunun yanında kurumumuz tarafından doğum yardımı yapılmaktadır. devletimiz her doğan çocuk için para yardımında bulunmaktadır. İlk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü çocuk için ise 600 TL yardımda bulunuyor. Devletimiz 2015 yılında 6 bin 852 çocuğumuz için 3 milyon 154 bin TL, 2016 yılında 11 bin 646 çocuğumuz için 5 milyon 401 bin TL, 2017 yılında 11 bin 864 çocuk için 5 milyon 518 bin TL’lik yardım yapmıştır” şeklinde konuştu.