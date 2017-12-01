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01 Aralık 2017 16:45

ASP Uzmanlarından jandarmaya eğitim

Adıyaman Vali Yardımcısı Ayhan Akpay Başkanlığında toplanan Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu toplantısında alınan karar gereği İl Jandarma Komutanlığında görevli askerlere Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü uzmanlarınca eğitim verildi.

ASP Uzmanlarından jandarmaya eğitim

01 Aralık 2017 16:45


İl Jandarma Alay Komutanlığında verilen eğitimde çocuğun yüksek yararı, çocuk ihmal ve istismarının önlenmesi, 5395 sayılı çocuk Koruma Kanunu, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, evlilik öncesi eğitim kapsamında evlilik ve Aile hayatı, evlilikte iletişim ve yaşam becerileri, aile hukuku konuları anlatıldı.


Eğitim, Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü uzmanları Çocuk Koruma İl Koordinasyon Sekretarya Sorumlusu ve Sosyal Hizmet Uzmanı Bedriye Bozat, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinden Sosyolog Sami Özdemir, Sosyal Çalışmacı Feride Polat, Uzmanlar Neslihan Güngören, Melike Bayır ve Elif Yıldırım tarafından verildi.




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