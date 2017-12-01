ASP Uzmanlarından jandarmaya eğitim

İl Jandarma Alay Komutanlığında verilen eğitimde çocuğun yüksek yararı, çocuk ihmal ve istismarının önlenmesi, 5395 sayılı çocuk Koruma Kanunu, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, evlilik öncesi eğitim kapsamında evlilik ve Aile hayatı, evlilikte iletişim ve yaşam becerileri, aile hukuku konuları anlatıldı.

Eğitim, Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü uzmanları Çocuk Koruma İl Koordinasyon Sekretarya Sorumlusu ve Sosyal Hizmet Uzmanı Bedriye Bozat, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinden Sosyolog Sami Özdemir, Sosyal Çalışmacı Feride Polat, Uzmanlar Neslihan Güngören, Melike Bayır ve Elif Yıldırım tarafından verildi.