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03 Temmuz 2017 09:28

At eti satan işyeri kapatıldı

Adıyaman’da bir ay önce Türkiye Petrolleri Mahallesinde bulunan kesik at başı ile ilgili yapılan soruşturma sonucunda 1 iş yeri kapatıldı.

At eti satan işyeri kapatıldı

03 Temmuz 2017 09:28


Yaklaşık 1 ay önce Türkiye Petrolleri Mahallesinde çöp konteynırında vatandaşlar tarafından görülen kesik at başı ile ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri soruşturmayı sonuçlandırdı.


Kesik at başının bulunmasının ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Adıyaman’da ki 94 işletmeden et numunesi aldı. Alınan numunelerden durumundan şüphelenilen 30 numuneyi tetkik için laboratuara gönderdi. Numunelerden Çevre Yolu üzerinde bulunan MÇ isimli lokantanın tek tırnaklı et sattığı tespit edildi.


Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl müdürlüğü tarafından işyerine tek tırnaklı hayvan eti sattığı için 16 bin TL, sattığı etin faturası olmadığı için 3 bin TL olmak üzere toplam 19 bin TL para cezası kesti. Adıyaman Belediyesi ise işyerine mühürleyerek kapattı.




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