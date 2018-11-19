Atalay Mevlit Kandilini kutladı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa Atalay Mevlit Kandilini kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Bütün İslam aleminin Mevlit Kandilini kutladığını belirten Belediye Başkan Aday Adayı Atalay, “Fahr-i Kainat efendimizin yeryüzünü şereflendirişinin yıldönümünü büyük bir mutlulukla kutluyoruz. Bilindiği gibi onun getirdiği din ve bizlere verdiği mesajlarla karanlıklar aydınlığa, nefretler sevgiye dönüşüyor. Bugün, hepimizin üzerinde durması gereken şey de, onun güzel ahlakı ve bizlere öğrettikleri olmalıdır. Bugün tüm kırgınlıklar, yerini sevgi ve hoşgörüye bırakmalıdır. İslam alemi olarak bu gece de, onun yüzü suyu hürmetine dualar ederek, onun sevgisi etrafında kalplerimizi birleştireceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlit Kandilinin tüm insanlığa sevgi, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyor, bütün İslam aleminin mübarek Mevlit Kandillerini tebrik ederim” diye konuştu.