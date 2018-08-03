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  •  » Atatürk Barajı Adıyaman Sahilinde Suriye Uyruklu 3 Genç Kayboldu. Kaybolan 3 Gencin Ayakkabıları Atatürk Barajı Kıyısında Bulundu. Dalgıç Ekipleri Ve Güvenlik Güçleri, Yaşları 15 Ile 16 Arasında Değişen 3 Genci Karada Ve Barajda Arıyor.
03 Ağustos 2018 16:37

Atatürk Barajı Adıyaman sahilinde Suriye uyruklu 3 genç kayboldu. Kaybolan 3 gencin ayakkabıları Atatürk Barajı kıyısında bulundu. Dalgıç ekipleri ve güvenlik güçleri, yaşları 15 ile 16 arasında değişen 3 genci karada ve barajda arıyor.

IHAAW163733-ASA/03-08-2018 - Atatürk Barajı Adıyaman sahilinde Suriye uyruklu 3 genç kayboldu.

Atatürk Barajı Adıyaman sahilinde Suriye uyruklu 3 genç kayboldu. Kaybolan 3 gencin ayakkabıları Atatürk Barajı kıyısında bulundu. Dalgıç ekipleri ve güvenlik güçleri, yaşları 15 ile 16 arasında değişen 3 genci karada ve barajda arıyor.

03 Ağustos 2018 16:37

Kaybolan 3 gencin ayakkabıları Atatürk Barajı kıyısında bulundu. Dalgıç ekipleri ve güvenlik güçleri, yaşları 15 ile 16 arasında değişen 3 genci karada ve barajda arıyor. 03.08.2018 16:37:33 TSI NNNN




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