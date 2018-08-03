Kaybolan 3 gencin ayakkabıları Atatürk Barajı kıyısında bulundu. Dalgıç ekipleri ve güvenlik güçleri, yaşları 15 ile 16 arasında değişen 3 genci karada ve barajda arıyor. 03.08.2018 16:37:33 TSI NNNN