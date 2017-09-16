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16 Eylül 2017 16:14

Atatürk Bulvarındaki düzenleme trafiği rahatlattı

Adıyaman Atatürk Bulvarı Halk Eğitim Merkezi önündeki servis yolu ile ana yolun birleştirilmesi trafik akışını hızlandırdı.

Atatürk Bulvarındaki düzenleme trafiği rahatlattı

16 Eylül 2017 16:14


Adıyaman İl Trafik Komisyonu Kararı ile Altınşehir istikametinden Adıyaman merkeze geliş yönünde Adıyaman Halk Eğitim Merkezi önündeki servis yolu iptal edilerek ana yola dahil edildi. Adıyaman Belediyesi ekipleri tarafından servis yolu ile ana yol arasındaki refüj kaldırılarak yeniden düzenlendi.


Yapılan bu yenilik ile trafik akışı hızlanırken, sürücüler konuyla ilgili memnuniyetlerini dile getirdi. Sürücüler yine aynı şekilde Dursun Çavuş Kavşağı ile Emniyet Müdürlüğünden Valilik Kavşağına kadar olan bölgelerinde aynı şekilde birleştirilmesi gerektiğini dile getirdiler.


Sürücü Mehmet Mustafa Özer, yapılan yeni düzenleme ile trafik akışı hızlandı ve trafikte bir rahatlama meydana geldiğini belirterek, Atatürk Bulvarının güzel bir görünüme kavuştuğunu belirtti,


Vatandaşlar Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve Emniyet müdürü Metin Alper’e yeni uygulamadan dolayı teşekkür etti.




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