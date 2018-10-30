Atatürk Bulvarındaki refüje otomatik sulama sistemi hattı döşeniyor

Şehrin doğudan batıya tek ana arteri olan Atatürk Bulvarında bulunan refüje dikilen ağaç ve çimlerin yaz mevsiminde aşırı sıcaklardan dolayı kurumasının önüne geçmek için bulvar üzerindeki çalışmalardan yükümlü olan Karayolları Bölge Müdürlüğüyle bir protokol imzalayan Adıyaman Belediyesi, bulvar boyunca otomatik sulama sistemi hattı döşemeye başladı. Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, malzemenin tamamının Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından karşılandığını ve çalışmanın da Adıyaman Belediyesi tarafından yürütüldüğünü belirterek, “Adıyaman-Gölbaşı Karayolunun batı yakasından başlayarak yeni otogara kadar devam edecek olan çalışmalar tamamlandıktan sonra orta refüje fidan ve çim ekimi gerçekleştirilecek. Daha önce ekilen ve dikilen bitkilerin yazın aşırı sıcaktan dolayı kuruması da bu çalışmalardan sonra ortadan kalkmış olacak” diye konuştu.