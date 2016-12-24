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24 Aralık 2016 17:41

Atatürk büstü üzerinde slogan atan şahıs polis tarafından indirildi

Atatürk büstü üzerinde slogan atan şahıs polis tarafından indirildi

24 Aralık 2016 17:41

Adıyaman Sümer Meydanında bulunan Atatürk Büstünün üzerine çıkan ve “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganı atan şahıs polis tarafından indirildi.
Edinilen bilgiye göre, Sümer Meydanında Atatürk Büstüne çıkan Ahmet Bal isimli vatandaş “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganı atmaya başladı. Sümer Meydanında sabit görevde bulunan polisler hemen şahsın yanına giderek heykelin üzerinden inmesini istedi. Şahıs slogan atmaya devam edince polisler şahsı kendileri indirdi.
Şahsın GBT’sini sorgulayan polis ekipleri daha sonra şahsı ikametine teslim etmek için polis aracına bindirip olay yerinden uzaklaştı.



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