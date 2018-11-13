Atatürk heykelinin üzerine çıkan madde bağımlısına linç girişimi

Adıyaman'da madde bağımlısı genç çıktığı Atatürk heykelinin üzerinden vatandaşlar tarafından dövülerek indirildi. "Babam" diyerek anıta sarılan madde bağımlısının heykele zarar verdiği zannedilerek linç edilmek istendi.

Olay, Sümer Meydanı'nda yaşandı. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen A.B. isimli şahıs Atatürk heykeline çıkarak heykele sarıldı. ‘Babam' diyerek heykele sarılan şahsı gören vatandaşlar, şahsın heykele zarar vereceğini düşünerek aşağı indirmek istedi. Heykele sarılan ve inmek istemeyen şahsı vatandaşlar zorla indirmeye çalıştı. Direnen şahsı döverek indirmeye çalışan vatandaşların sayısı bir anda artınca linç girişimi yaşandı. Şahsı heykelden zorla indirmek isteyen bir vatandaş ile A.B. isimli şahıs birlikte heykelden aşağı düştü.

Vatandaşlar düşen şahsa vurmaya başladı. Trafik polislerinin yetiştiği olayda şahsı linç etmeye çalışan kalabalık güçlükle kontrol altına alındı. Şahsı polis ekipleri kısa sürede olay yerinden uzaklaştırarak polis aracına bindirdi. Şahıs niye heykele çıktın sorusuna "O benim babam" cevabını verdi. Polis daha sonra şahsa tepki gösteren vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.