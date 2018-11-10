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Ata'ya iskelede saygı duruşu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde inşaat işçileri, çalıştıkları iskelede işlerini bırakarak Ata’ya saygı duruşunda bulundu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde inşaat işçileri, çalıştıkları iskelede işlerini bırakarak Ata'ya saygı duruşunda bulundu.


Gölbaşı ilçesinde bir inşaatta çalışan işçiler, erken başladıkları mesaiye Atatürk'ü anmak için ara verdi. İlçedeki Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında çalan siren sesleri ile işlerini bırakan işçiler, saygı duruşunda bulundu. 2 dakika boyunca esas duruşunu bozmayan işçiler, siren sesinin kesilmesinin ardından işlerine devam etti.


İşçilerin bu davranışı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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