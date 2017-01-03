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03 Ocak 2017 17:16

Atıksu Arıtma Tesisi kuşların yaşam alanı oldu

Atıksu Arıtma Tesisi kuşların yaşam alanı oldu

03 Ocak 2017 17:16

Adıyaman Belediyesi tarafından kısa süre önce hizmete açılan Atıksu Arıtma Tesisi, kuşların yaşam alanı haline geldi.
Sitilce mevkinde bulunan ve Adıyaman’daki evsel atık suların biyolojik arıtmadan geçirilerek, Atatürk Barajına temiz bir şekilde ulaşmasını sağlayan tesisin inşasının tamamlanmasının ardından tesise gelen atık suyun yaklaşık olarak yüzde 96 oranında temizlendiğini ve tekrar şehir çayına deşarj ediliyor.
Adıyaman Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisinde yapılan analizlerin iyi kalitede olduğunu belirten belediye yetkilileri, “Tesisimizde, yaklaşık 600 kilometrelik kanalizasyon hattı üzerinde bulunan bütün evsel atık sular toplanıp, Atatürk baraj göletine deşarj edilmeden önce son biyolojik arıtmaya tabi tutulmaktadır. Yaklaşık olarak 17.2 milyon Euro’luk bir yatırıma sahip olan bu tesisin bedelinin sadece yüzde 9’u belediyemiz bütçesinden karşılandı. Geriye kalan miktarın yüzde 6’sını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yüzde 85’ini ise Avrupa Birliği karşıladı. Tesisimizde Adıyaman’ın bütün evsel atık suları 4 pompa istasyonuna kolektör toplayıcı hatlarımızla toplanıp buradan da biyolojik arıtmaya tabi tutulduktan sonra Atatürk baraj göletine deşarjı sağlanmaktadır. Bu çerçevede büyük bir çevre kirliliğinin de önüne geçilmektedir.
Henüz ilk yılını tamamlamayan arıtma tesisimizde, ilk olarak kendi elektriğimizi üretmeyi hedefliyorduk ve bunu büyük ölçüde başardık. Bir sonraki hedefimiz olan evsel atıkların canlı hayvanların beslenme alanı olarak kullanabilecekleri derecede temizlenmesi hedefine de nihayet ulaşmış durumdayız. Şu an gerek göç ederken hava sahamızın üzerinden geçen martıların gerekse diğer kuşların yaşam alanı olarak kullanmaya başladığı arıtma tesisimiz için ileri düzeydeki hedefimiz, bu suyun tarımsal sulamada kullanmak. İnşallah ihtiyaç durumunda bunu da gerçekleştirmiş oluruz. Tesisin bugünkü haline ulaşmasında emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyoruz” şeklinde bilgi verildi.



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