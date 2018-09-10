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Atıksu arıtma tesisi yolu asfaltlandı

Adıyaman Belediyesi, Atıksu Arıtma Tesisinin bulunduğu yolu asfaltladı.


Adıyaman Belediyesine bağlı ekipler, Yunus Emre Mahallesinde bulunan Atıksu Artıma Tesisi yolunu asfaltlayarak yolu vatandaşların hizmetine en kısa sürede sunmayı hedefliyor. Sitilce mevkisinde bulunan yolda gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren belediye görevlileri, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını dile getirdi.


Yolun asfaltlanmasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen vatandaşlar ise belediye ekiplerine teşekkür etti.

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