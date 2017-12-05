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05 Aralık 2017 16:01

ATM’de unutulan parayı sahibine teslim etti

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir kişi, ATM’de bulduğu bin 500 lirayı polis aracılığı ile sahibine teslim etti.

ATM’de unutulan parayı sahibine teslim etti

05 Aralık 2017 16:01


Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir ATM’den para çekmek isteyen Zeynal Mortaş, para çıkış bölümünde bir miktar para gördü. Zeynal Mortaş durumu polislere bildirdi. Polis ekipleri ATM’nin güvenlik kameralarını inceleyerek paranın kime ait olduğunu tespit etti. Fatma Aç’a (57) ait olduğu tespit edilen para polis ekipleri ve Zeynal Mortaş tarafından sahibine teslim edildi.


Fatma Aç, parayı çekerken kendisine bir kişinin yardım ettiğini ve parayı çekerek kendisine 200 TL teslim ettiğini söyleyerek, parayı bulan Zeynal Mortaş’a teşekkür etti.




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