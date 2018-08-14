ATSO Başkanı Uslu: “Amerika’ya boyun eğmeyeceğiz”

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Türkiye’ye 15 Temmuz’da tüfekle ve tankla yapamadıklarını şimdi ekonomi ile yapmaya çalıştıklarını belirti.

Mustafa Uslu açıklamasında, “Biz Türk milleti olarak Amerika’ya boyun eğmeyeceğiz. Yapılmak istenenlerin altında ne yattığını herkes biliyor. Bundan yirmi gün önce her şey normaldi ne oldu da döviz ve emtialar buralara geldi? Bunun bir kere muhasebesini kendi kafamızda yapmamız lazım. Bunun için ekonomist olmaya gerek yok. Şu anda Amerika Türkiye ile ekonomik savaş içerisindedir. Amerika sadece Türkiye’yi değil bizimle ittifak yapan Rusya, Çin, Hindistan’ı, İran’ı, Katar’ı hedef almıştır. Özellikle Trump döneminde bu ekonomik savaş sadece bizimle değil gelişmekte olan ülkelerle yapılan bir eylemdir. Ama şuna bakmak lazım. Geçmişi yıllar öncesine dayanan iki dost ülkenin buralara gelmesinin temelinde ne var ona da bakmak lazım. Geçmişte hep bunu gördük. Biz Amerika’ya tabi olsaydık bugün tablo farklı olacaktı. Bizim şunu düşünmemiz lazım pes mi dememiz lazım yoksa buna karşı bir direnç mi göstermemiz lazım” dedi.

Yaşananların bir projenin ürünü olduğunu ifade eden Başkan Uslu, “Özellikle İstanbul piyasası ve Türkiye’nin değişik yerlerindeki piyasalarda biz şunu duyuyoruz. Üretimi durduranlar var, ne yapacağız diyenler var. Yapmamız gereken tek şey bugün ülkemizin milli mücadele döneminden geçtiğini bilmemiz lazım. Bakın Gezi olaylarından tutun 17-25 Aralık olayları, en son 15 Temmuz bir projenin ürünüdür. Türk milleti olarak neler atlattık. Çiller döneminde doların ikiye katlandığını gördük. Ama burada şuna dikkat ediyor olmamız lazım duruşumuzdan asla taviz vermemeliyiz. Üretenler olarak moral motivasyonumuzu asla bozmamamız lazım. Biz bunu da aşacağız. Bu yapılmak istenenlerle Türkiye’yi hizaya getireceklerini sanıyorlar. Ama ben şunu söylüyorum. Bizim Amerika’nın dediklerinden uzak durmamız lazım. Kendi göbeğimizi kendimizin kesmesi lazım. Yapılanların yabancı bir rahip için yapıldığı söyleniyor. Asla böyle bir şey yok. Yani Amerika Birleşik Devletleriyle yaşananları sadece rahip olayına bağlarsak yanlış olur. Onun için onların ne dediklerine değil bizim ne yapacağımız noktasında çok akıllı davranmamız lazım. Öncelikle moral ve motivasyon çok önemli. Dik duracağız ve elimizdeki tüm varlıkları ortaya koyacağız. Banka öz varlıklarını canlı tutacağız ve bu piyasaların buna dayanıklılığını arttıracağız. Nasıl ki bu Türk milleti silahsız çıktı tankın tüfeğin önüne geçtiyse bunu da hayli hayli yenecektir. Ben buna yürekten inanıyorum. Bugün milli mücadele örneği göstermemiz lazım. Ben kendi firmamdan şunu kazanmışım şunu kaybetmişim bunun derdine düşmememiz lazım. Ben otuz yıldır sanayiciyim. Bizde dur durak yok. Biz devam edeceğiz. Hatta biz bu olumsuzlukları avantaja çevirebiliriz. Moralimizi bozmanın anlamı yok. Bu geçecek. 1994’te, 2001’de geçirdik. Değişik tarihlerde ekonomik krizler geçirdik. Bunlara takılmayıp yolumuza devam etmemiz lazım” diye konuştu.