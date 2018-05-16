ATSO Başkanı Uslu TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyine seçildi

Genel Kurul’da TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyine seçildi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu’nda Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi üyeliğine seçildi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yeniden başkan seçildiği Genel Kurulda Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, TOBB bünyesindeki en önemli konseylerden biri olan Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi’ne seçildi.

Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi, bağlı ticaret ve sanayi odalarından gelen konuları ele alarak teklif ve görüş şeklinde TOBB Yönetim Kurulu’na sunmak, iktisadi raporları, mevzuat değişikliklerine ilişkin kararları gözden geçirmek, temsil ettikleri odaların ve kesimin ekonomik sorunlarıyla ilgili araştırmalar yapmak, Odaların koordinasyon ve gelişimlerini gözetmek gibi görevleri yürütüyor. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Uslu’nun Konsey üyeliğine seçilmesiyle birlikte, Adıyaman’ın başkentteki iktisadi lobisinin oluşturulmasında önemli bir adım daha atılmış oldu.

ATSO Başkanı Uslu, Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi’ne seçilmesi dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi, TOBB bünyesinde çok önemli bir platformdur. Gerek illerin gerekse bütün ticaret odalarının sorun ve taleplerinin TOBB yönetimine aktarılmasında önemli bir köprü görevi üstleniyor. Türkiye’nin ticari hayatında büyük önemi olan ticaret ve sanayi odalarımız bu konseyde temsil ediliyor Almış olduğumuz bu sorumluluğu, kentimizin ve odamızın yararı için en iyi şekilde yerine getirmeye gayret edeceğiz. Ticaret odalarımıza ve TOBB camiasına en iyi hizmeti vermek için çalışacağız. Bu süreçte bizlerin hep yanında yer alan, bize hep destek veren ve yeniden TOBB başkanı seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu’na, teşekkür ederim. Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu Türk özel sektörünün kanuni temsilcisi olan TOBB’un Başkanlığına bir kez daha seçilmiş olmasından dolayı kutluyoruz. Önümüzdeki dönemde yapacağı bütün çalışmalarda başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen genel kurula, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu ve Meclis Başkanı Abdulgani Bereket’in yanı sıra Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) TOBB delegeleri Mehmet Fatih Bozkurt, Dindar Kırmızıgül, Nusret Haras, Hüseyin Turan ve Genel Sekreter Naim Harputluoğlu katıldı.