ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket oldu

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, yönetim kurulu üyeleri, disiplin ve genel merkez delegelerinin seçiminin ardından meclis başkanlığı seçimi yapıldı.

Meclis, en yaşlı üyesi sıfatıyla Derviş Çalı’nın başkanlığında toplandı. Derviş Çalı’nın açılış konuşması sonrasında seçimlere geçildi.

Meclis başkanlığı için Abdulgani Bereket tek aday olarak seçime girdi. 45 meclis üyesinin 33’ünün oy kullandığı seçimlerde Abdulgani Bereket 33 oyla Meclis Başkanlığına seçildi. Abdulgani Bereket’in listesinde yer alan Mustafa Ünsal ve Ahmet Yıldız başkan yardımcılığına, Abdurrahman Yapıcı ise katip üyeliğe seçildi.

Seçim sonrası değerlendirmede bulunan Abdulgani Bereket, kendisine gösterilen teveccühten dolayı teşekkür ederek, “Öncelikle Odamıza çok güzel şeyler katacağımıza inanıyorum. Meclisimiz yenilendi. Eski ve yeni arkadaşlarımız var. Meclis Başkanlığım süresince tarafsız bir meclis yönetmek istiyorum. Burada hepimiz aynıyız. Asla ve asla renk gözetmiyoruz. Seçim 1 Nisan’da tamamlandı. Bundan sonra bu çatı altında hep beraberiz. Bizim bundan sonraki misyonumuz Adıyaman’ın sanayisini, ticaretini, sosyal hayatı ile ilgili elimizden gelen bütün gayretleri göstereceğiz. Biz sadece burada bir işveren bir sanayici değiliz. Aynı zamanda bu kentin vizyonuyuz. Dolayısıyla burada bulunan bütün arkadaşların çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu seçim gerçekten çok önemli bir seçim. Bunu da şundan anlıyoruz rakiplerinizden oy alıyorsunuz. Bu diğer seçimlere benzemiyor. Hepiniz çok değerli ve çok sevilen insanlarsınız. Burada birlik beraberliğimizi bozmadan güzel bir meclis yaparız. Artık renk bitti. İnşallah bundan sonra aynı çatı altındayız. Bana verdiğiniz güven ve destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.