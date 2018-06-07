ATSO meclis üyeleri iftar yemeğinde bir araya geldi

Otelde düzenlenen iftar yemeğine ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, ATSO Başkan Yardımcıları Mehmet Emin Güleş, Ahmet Metin Günay, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri katıldı.

İftar öncesi kısa bir konuşma yapan ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Ramazan ayında iftar yemeğinde beraber olduklarını belirterek, "Bereket rahmet dolu Ramazan günlerinin sonuna yaklaşıyoruz. Ramazan ayı, bolluk, bereket, sabır ve hayır ayı olmasının yanı sıra, aynı zamanda toplumda insani ilişkileri güçlendiren bir aydır. Toplumsal barış, huzur ve güvenliğin yolu insanların birbirine duyduğu saygıyı yükseltmesinden geçmektedir. Ramazan’ın manevi değeri, iftar yemeklerinin dostluk havası, bizlere köklerimizi hatırlatmaktadır. Ramazan’ın getirdiği dostluk, kardeşlik ve sevginin yıl boyu devam etmesini, tüm insanlığı kapsamasını diliyorum. Ramazan ayında iftar yemeğinin yanında ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda yardımı da yapıyoruz. Oda olarak bu tür faaliyetlerimiz devam edecektir. Davetimize siz değerli meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.