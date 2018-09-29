ATSO meclis üyelerine KOSGEB destekleri anlatıldı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Eylül ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Abdulgani Bereket başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısı gündeminde bulunan maddeler görüşülüp karara bağlandı. Meclis toplantısında gündemdeki konular başta olmak üzere ATSO'nun yaptığı çalışmalar ve faaliyetlerle ilgili Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, meclis üyelerini bilgilendirdi.

Toplantıya katılan KOSGEB Adıyaman İl Müdürü Eşref Çakar, meclis üyelerine KOSGEB'in desteklerini anlattı.

KOSGEB'in KOBİ'lere yönelik olarak uyguladığı destek programlarını sırasıyla anlatan Adıyaman İl Müdürü Eşref Çakar, “Bugün son değişen destek paketimizle ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Genel Destek programımızın altında onbir kalem destek vardır. Bu destekler nitelikli eleman desteği, fuar desteği, yurt dışı iş gezisi desteği, belgelendirme desteği gibi destekler var. Bu destek programımız 24 Eylül itibariyle kapandı. İşletme geliştirme desteği adı altında daha işe yarar, sanayicimizin elini daha da güçlendirecek bir formata büründürülerek yeniden sunuldu. Bu desteğimiz iki yıllıktır. İşletme geliştirme desteği programına başvurduğunuzda iki yıl boyunca artık o destekten yararlanma hakkını kazanıyorsunuz. İki yılın sonunda işletmede net satış hasılatında mali bilançosunda iki yılın sonunda bir önceki yıla göre yüzde 10'luk artış sağlanmışsa işletme biraz ilerlemişse bir iki yıl daha destek süreci devam ediyor. Fuar desteğimiz ise TOBB ile TOBB'un sicil gazetesinde yıllık yayınlanan fuarlara biz azami 50 metrekareye destek veriyoruz. Metrekare başına maksimum 250 TL olmak üzere işletmeye iki yıl içinde 4 fuara destek veriyoruz” dedi.

Yurt dışı iş gezileri destekleriyle ilgili bilgi veren Çakar, “Yurt dışı iş gezisi desteğinde bazı illerimizde sıkıntıları yaşıyoruz. Ana hatları değiştirilmemekle beraber sıkıntıları minimize etmek için bazı kurgular kuruldu. Örnek verecek olursak bir Oda yurt dışı iş gezisi yapmak isterse artık ilk bize başvurmayacak. TOBB'a başvuracak ve TOBB Ankara'dan bizim ilgili uluslararası daire başkanlığına başvuracak. O daire başkanlığı da yurt dışı iş gezisinin bazı onay hatlarına bakacak. Red, onay ya da revize. Bakacağımız ana hatlar yurt dışı iş gezisi düzenleme gerekçesi, detaylı planı, ikili iş görüşmelerine ilişkin ayrıntılı bilgi ve karşı tarafla yapılan yazışmalar ve en az on tane işletmenin faaliyet alanıyla uyumlu olması gerekiyor. Gerçekleştirilecek aktivitelere ilişkin davet ya da teyit yazıları, fuar gezisi varsa fuara giriş bilet örnekleri ve fuar davetiyeleri. Bu destekten ulaşım ve konaklama giderlerini veriyoruz. İşletmenin sahibi ortağı ve imza yetkili kişisi yurt dışı iş gezisine katılabiliyor. 5 bin TL'ye kadar o işletmeyi destekliyoruz. Bunların yanında nitelikli eleman desteği ve makine ekipman desteğimiz var” ifadelerini kullandı.

Bilgilendirme sonrası ATSO Başkanı Mustafa Uslu ve Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, KOSGEB İl Müdürü Eşref Çakar'a teşekkür ederek KOSGEB desteklerinden daha etkin fayda sağlama adına işbirliğinin arttırılmasını istedi.