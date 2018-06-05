ATSO yönetimi Vali ve Emniyet Müdürü ile bir araya geldi

Ziyarette, ATSO Başkanı Mustafa Uslu, yönetim kurulu başkan yardımcıları Mehmet Emin Güleş, Ahmet Metin Günay, yönetim kurulu üyeleri Nuri Günaydın, Hacı Dikmen, Ramazan Çakmak, Abdurrahman Yargucı, Atilla Duranayve Genel Sekreter Naim Harputluoğluda hazır bulundu.

ATSO yönetim kurulu ilk olarak Vali Nurullah Naci Kalkancı’yı ziyaret etti. Ziyarette konuşan ATSO Başkanı Mustafa Uslu, yönetim kurulu olarak yeni dönemde ATSO gibi saygın bir kurumu başarıyla temsil etmek için daha çok çaba sarf edeceklerini ifade ederek kabul için Vali Nurullah Naci Kalkancı’ya teşekkür etti.

Ziyarette Vali Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasının Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu’yu ve yeni yönetimi tebrik ederek, başarılar diledi.

ATSO Başkanı Mustafa Uslu ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra Emniyet Müdürü Metin Alper’i makamında ziyaret etti.