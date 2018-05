ATSO’da yeni dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi

Oda hizmet binasında, Meclis Başkanı Abdulgani Bereket’in başkanlığında yapılan Mayıs ayı meclis toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu meclis başkanlık divanına başarılar diledi.

İlk meclis toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılışta meclis üyelerine hitap eden ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, önceki dönemde görev yaparak odaya katkı sağlayan Meclis Başkanı, Meclis Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu, meclis ve meslek komite üyelerine teşekkür etti.

ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket başkanlığında gerçekleşen ilk meclis toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak oda faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

Konuşmasının başında meclis üyelerini tebrik ederek ‘hayırlı olsun’ diyen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, “Meclisimizin yeni görev dönemi hayırlı ve uğurlu olsun. Hep birlikte, dostluk ve kardeşlik içinde, huzur içinde, samimi bir yardımlaşmayla, başarılı bir görev dönemi diliyorum. Meclisimizin ve Yönetim Kurulumuzun yeni üyeleriyle dört yıllık sürede Adıyaman için çalışmaya ve yeni projeler üretmeye devam edeceğiz. Bunları birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Geçmiş dönemlerde odamızda görev yapan yönetim kurulu başkanlarına, yönetim kurulu ve meclis üyelerine, çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak ülkemizin ve kentin sorunlarına duyarsız kalamayacaklarını söyleyen Başkan Uslu, “Ekonomide veya bir sektörde sorun olduğunda, Adıyaman’da bir sorun olduğunda bizden bir ses beklenmekte, çare beklenmektedir. Biz özel sektör insanlarıyız, iş insanlarıyız. Hükümetler, belediyeler iyi iş yaptığında biz daha iyi kazanırız. Biz iş adamı olarak her hükümetin başarılı olmasını isteriz. Siyasi istikrar isteriz. Bugün Türkiye’nin zor meseleleri vardır. Bugün birlik zamanıdır. Devlete öneri götürmek, kanun değişikliği istemek elbette önemlidir. Sektöre dönük çalışma yapmak için, bir proje yapmak için mutlaka yönetim kurulunda olmaya ihtiyaç yoktur. Her komite üyesi, her meclis üyesi bir projeye öncülük edebilir. Komitelerimiz sorunları ve önerilerini komite raporuyla bildirir ve ayrıca mecliste de dile getirebilir. Meclis sadece bir denetim organı değildir, asıl olarak meclis bir istişare yeridir. Burada sektörlerin ortak sorunları konuşulmalıdır” diye konuştu.

Uslu konuşmasında şunları kaydetti: “Diğer önemli konu ise ekonomide yapısal reformların ihmal edilmemesidir. Türkiye’de şirketler dışında, halkın bankalardaki döviz mevduatı 87 milyar dolardır. Enflasyon ve kur arttıkça halk dövize meyletmektedir. Aslında halkın dolar kullanması yararlı bir şey değil, fakat bu da bir stepne fonksiyonu görmektedir. Bu durum 1990’lardan bu yana devam eden bir durumdur. Çare enflasyonu düşürmek, paramıza güveni artırmak, yapısal reformlara önem vermek ve merkez bankası gibi kurumlara güveni artırmaktır. Bu nedenle ülke olarak ekonomide yapısal reformların gerekli olduğunu anlamalıyız. Yapısal reformların ne olduğunu iyi bilmeliyiz, çünkü herkesin konuştuğu, fakat tam olarak anlaşılmayan bir konudur. Yapısal reformların gerçekleşmesi için siyasi ve toplumsal uzlaşmanın şart olduğunu da anlatmalıyız. Siyasi takvim ne olursa olsun hızlı bir yapısal reform programı uygulanmalıdır. Bütün siyasi partilerden beklentimiz, bu konuda açık ve kararlı bir duruş sergilemeleridir. Bunun için gelişmeleri yakından izlemek zorundayız. Meclisimiz Adıyaman’ın her meselesini ele almalıdır. Ben, her Meclis Üyemizi bir proje lideri olarak görüyorum. Katkılarınızı ve projelerinizi her zaman bekliyoruz. Adıyaman ekonomisine katkı sağlayacak her kişi ve kuruma kapımız, gönlümüz açıktır. İşbirliği ve takım ruhunun açamayacağı kapı, başaramayacağı iş yoktur. İnşallah hep birlikte sektörümüze, memleketimize ve ülkemize faydalı hizmetler yaparız”

Toplantının dilek ve temenniler bölümünde söz alan meclis üyeleri sektörel konulara değinerek yeni dönemle ilgili düşüncelerini dile getirdiler.