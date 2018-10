ATSO'dan ‘Enflasyonla Mücadele Programına' destek

Türkiye'nin son aylarda içinde bulunduğu ekonomik krizin herkesi ilgilendirdiğini ifade eden ATSO Başkanı Mustafa Uslu, özellikle sanayici ve üretenlerin krizden daha fazla etkilendiğini dile getirdi.

Bu konuya duyarsız kalmalarının mümkün olmadığını kaydeden Uslu, 81 ilde ve 160 ilçede etkin olan Türkiye'nin en güçlü sivil toplum kuruluşu TOBB'un da kampanyayı desteklediğini belirtti.

Uslu, “İş dünyasının Türkiye'deki gidişata kayıtsız kalması söz konusu olamaz. Kaldı ki ekonomiyi yakından ilgilendiriyor, sanayiciyi etkiliyor. Hükümetimiz radikal kararlar almalı vatandaş ve üreten insanlarda buna destek olmalı. Hep birlikte ivedi bir şekilde kötü gidişattan kurtulmamız lazım. Türkiye'de üretim yapan herkesin bu sürece destek vermesi lazım. Aksi taktirde bu ülkenin üzerinde çok olumsuz kara bulutların gezdiğini hepimiz biliyoruz. Biz buna ekonomik savaş diyoruz. Bu ülkeyle uğraşan geçmişten beri gezi olayları, 17-25 Aralık, FETÖ darbe olayına kadar bunlar çeşitli yöntemlerle bizimle uğraştılar. En son ekonomik savaşa başvurdular. Türkiye'yi ekonomik krizle hizaya getireceklerini düşünenler bunda da yanılacaklarını görecekler. Türk milleti olarak yeri geldiği zaman dayanışmayı çok iyi biliriz. Moral motivasyonumuzu bozmadan işimize dört elle sarılarak bu süreci hep birlikte atlatacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

Türk milletinin bu zor günleri aşacağına inandığına dikkat çeken Uslu, “Son ihracat verileri de geldi. İlk defa ihracat ithalatın üstünde olduğu rakamlara şahit oluyoruz. Bu da bu sürecin eğer radikal kararlarla devam ettiğimiz taktirde çok kısa bir zaman içerisinde bunun ışıklarını görüyoruz. Yani geçmişte zamanında gereksiz harcama bu ülkede yapıldı ama bunları bertaraf etmenin tek yolu biraz daha hatta enflasyonu tek rakamlara getirmek için kemer sıkacağız. Bunu belli bir süre sıktıktan sonra bir takım tedbirleri hem devlet nezdinde hem insanlarımız nezdinde alarak bunun üstesinden geleceğiz. Bunun için biz her türlü desteği vermeye hazırız. Türk milleti birçok badirelerden geçmiştir. Her zaman sağduyulu düşünerek ülkemizi, milletimizi düşünerek bu süreçleri de hep beraber atlatacağımıza inanıyorum. Bunu başaracağız diye düşünüyorum Burada tabi hem bizlerin hem de hükümetimizin bir takım radikal kararları ivedilikle uygulaması gerekiyor ki zaten buna da başlandı. Devlet yatırımlarında tabiri caizse frene bastı. Kısa bir süre de olsa bu yatırımlardan soyutlanıp daha fazla harcama yapmadan bu savurganlığın önüne geçip enflasyonu aşağıya çekeceğiz. Türkiye'de üretim yapan herkesin bu konuyla ilgili üzerine düşeni yapması gerekiyor. Bu dış güçlerin Türkiye üzerinde oynadığı oyun olduğunu da her vesileyle dile getiriyoruz. Bu millet darbeleri nasıl atlattıysa hep beraber bu süreci atlatacağız diye düşünüyorum.

İçimizde fırsatçı olanlar var. Krizi avantaja çevirmeye çalışanlar her zaman olmuştur. Bunları tasvip etmiyoruz. Bunlar doğru şeyler değil. Bir taraftan insanlarımız krizle savaşırken diğer taraftan da fırsat kollayıp insanların kanını emmeye yönelik haksız kazanç elde etmeye yönelik girişimde bulunmak bunlar ne insani yönden ne de ticaret ahlakı yönünden doğru bulmuyoruz. Çünkü bizim mensubu olduğumuz dinimizde bu konuda nettir. İnsanlarımızı fırsatçılıkla daha fazla zarara sokmak gibi bir ticari anlayışımız olmamalı. Ama bunlar maalesef var. Devlet bu konuda da ciddi bir denetim yapmak zorunda. Bu tür insanları da deşifre edip gerekli cezayı vermeleri lazım. Her zaman fırsat kollayan insanlarımız vardır” ifadelerini kullandı.