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ATSO'dan Vali Pekmez'e hayırlı olsun dileklerinde bulunuldu

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu ve yönetim kurulu üyeleri Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu ve yönetim kurulu üyeleri Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu üyeleri Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret ederek, Adıyaman'a atanması dolayısıyla yeni görevinde başarılar diledi. ATSO Başkanı Mustafa Uslu ziyarette, oda çalışmaları hakkında Vali Aykut Pekmez'e bilgiler vererek Adıyaman'ın sektörel yapısını anlattı. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mehmet Emin Güleş, Metin Günay, Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Eroğlu, Ramazan Çakmak, Nuri Günaydın, Ejder Bozkurt, Abdurrahman Yargucı, Atilla Duranay ve ATSO Genel Sekreteri Ahmet Çakır'dan oluşan ATSO heyetini makamında kabul eden Vali Aykut Pekmez, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Pekmez, “Ticaret ve Sanayi Odaları bir ilin kalkınmasında her zaman lokomotif görevi görmüştür. Sizlerden de daha önceki çalışmalarınızı aynen devam ettirmenizi istiyorum. Bu anlamda birlikte birçok proje ve çalışmaya imza atacağıma inanıyorum" diye konuştu.


ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu ise Adıyaman'ın huzur kenti olduğuna dikkat çekerek, Vali Aykut Pekmez'in Adıyaman için güzel hizmetler yapacağına inandığını belirtti.

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