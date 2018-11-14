Adıyaman'ın Kahta ilçesinde avcılık belgesi almak isteyen avcı adayları sınava girdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürlüğü tarafından Kahta ilçesinde avcılık sertifikası almak isteyen kişiler sınava girdi. Bir haftalık avcı eğitim kursunu tamamlayan 17 kursiyer, avcılık belgesi almak için düzenlenen sınava girdi.

Av ve yaban hayatı ile ilgili 25 sorudan oluşan sınavdan başarılı olan kişilere avcılık belgesi verileceği öğrenildi.

Yetkililer, avcılık belgesi almak için 18-65 yaş aralığında olan ve sabıka kaydı olmayan kişilerin bu eğitimi alarak sınava girdiklerini aktardı.